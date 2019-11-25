Стали известны предположительные даты встречи Земли с астероидом

Небесное тело опасно для населения нашей планеты из-за своих внушительных размеров и высокой скорости. Фото: pixabay

Небесное тело опасно для населения нашей планеты из-за своих внушительных размеров и высокой скорости. Фото: pixabay

Эксперты из космического агентства NASA назвали даты, в которые Земля может столкнуться с огромным астероидом под названием Апофис.

Согласно данным NASA, столкновение может произойти в следующие даты: 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года, 14 апреля 2103 года.

Специалисты добавили, что небесное тело опасно для населения нашей планеты из-за своих внушительных размеров и высокой скорости. Указанный астероид был впервые обнаружен в 2004 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о приближении к Земле астероида. Его диаметр достигал километра.