Малком совсем скоро начнет играть за «Зенит»

Футболист, получивший серьезную травму, почти восстановился и чувствует себя с каждым днем все увереннее.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщили в Twitter-аккаунте петербургского клуба «Зенит». В посте сказано, что Малком усиленно тренируется и уже вот-вот будет готов играть за «сине-бело-голубых». Также клуб прикрепил видеозапись, на которой видно, как полузащитник занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением.

Сам Малком, комментируя свое самочувствие в Instagram, отметил, что пришло время увеличивать нагрузку. Он считает, что уже находится у финишной прямой.

Напоминаем, с Малкомом заключили контракт в летнее трансферное окно. Он успел принять участие в двух матчах – на последнем игрок получил травму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал об операции Малкома.

«Операция Малкома прошла успешно. Вскоре он вернется в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации», — сказал Александр Медведев «Чемпионат.com».