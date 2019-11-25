СКА разгромил «Кунлунь» со счетом 4:1

Встреча состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошел сегодня, 25 ноября, в Ледовом дворце. На льду встретились СКА и «Куньлунь Ред Стар» – петербуржца оказались более удачливее и смогли победить со счетом 4:1. В нашей команде смогли отличиться забросили Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен. Среди соперников смог забить шайбу Спенсер Фу.

Напоминаем, что сейчас у СКА 42 очка. Хоккейная команда занимает второе место в Западной конференции, а «Кулунья» – девятое на востоке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. В составе СКА отличились Антон Бурдасов, Сергей Плотников, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко. Отметим, что Кузьменко оформил дубль в этом матче.