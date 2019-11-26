Жена Семака: «В «Зените» все обеспокоены, что Сергей Богданович едет в Африку»

Анна Семак и Сергей Семак отправятся в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Фото: Instagram, Анна Семак

Анна Семак и Сергей Семак отправятся в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Фото: Instagram, Анна Семак

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» рассказала, что в команде все обеспокоены предстоящей поездкой Сергея Семака.

«Все обеспокоены тем, что Сергей Богданович едет в Африку. Обеспокоены тем, что ему нужно сделать прививки, и тем, что он может оттуда привезти (смеется)», – сказала жена Семака, сообщает Sports.ru.

Анна Семак и Сергей Семак отправятся в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Они не бронировали отели, а также не планируют маршрут. Анна Семак отметила, что в Африке некоторые люди убеждены, что мясо детей-альбиносов считается святым. Из-за этого существует поверье, согласно которому, употребляя его в пищу можно излечиться от страшных болезней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.