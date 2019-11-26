Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на срочное совещание

Президент России Владимир Путин созвал руководителей спортивных организаций принять участие в заседании, которое пройдет в его администрации за круглым столом.

Как пишет «Чемпионат», Путин обсудит с главами атлетических организаций ситуацию с возможной дисквалификацией Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что повлечет за собой ряд ограничений.

Накануне стало известно, что российские спортсмены на ближайшей Олимпиаде смогут выступить лишь под нейтральным флагом. Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории.

Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете. Также в течение этого срока России необходимо запретить принимать международные соревнования. Напомним, что в Петербурге не за горами матчи Евро-2020.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортсмены могут лишиться возможности принять участие в соревнованиях на четыре года.