На «Горьковской» поставили новые турникеты за 27 млн рублей

Сотрудники петербургского метрополитена обновили турникеты в вестибюле станции «Горьковская», расположенной на севере Московско-Петроградской линии метро (синяя ветка).

Согласно информации на портале госзакупок, на покупку и установку нового оборудования было потрачено более 27 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил «Петербургский метрополитен». Заявки на проведение работ по замене турникетов в метро принимались в начале октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты не досчитались тротуарной плитки возле метро «Приморская». Подрядчик, согласно госконтракту, должен был проложить 2115 кв.м тротуарной плитки на пешеходной зоне, однако, активисты подсчитали, что рабочие замостили всего 1650 кв.м.