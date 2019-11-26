Беглов попросил объяснить пикет санитарки на Дворцовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил объяснить, почему сотрудница онкологического диспансера вышла на пикет на Дворцовую площадь. Вопрос затронули в ходе заседания правительства 26 ноября.

Беглов сообщил, что наблюдал за женщиной в прямом эфире через камеру наблюдения. Санитарка вышла на улицу с плакатом после увольнения.

«Я смотрю, есть некоторые обращения от младшего медицинского персонала, что идут сокращения, чтобы выполнить национальный проект», — отметил он на заседании.

На вопрос о пикете ответил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он сообщил, что на улицу вышла санитарка онкодиспансера Елена Корнева. Женщина, по его словам, скрыла факт наличия инвалидности. Когда правда стал известна, ей предложили трудоустройство, но она осознанно пошла на конфликт. Сведения о сокращении младшего медперсонала Лисовец опроверг.

Сама санитарка утверждает, что в больнице о её инвалидности знали. В интервью «Север.Реалии» она сообщила, что устроилась в окнодиспансер после того, как прошла лечение в этой же больнице. Женщина победила рак и стала помогать таким же, как она сама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел пикет против сноса СКК «Петербургский».