В МАК назвали причину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

В МАК назвали причину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону
По словам специалистов, причина неудачной посадки кроется в сложных погодных условиях. Фото: pixabay

Межгосударственный Авиационный Комитет назвал причину, по которой произошла авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. В результате произошедшего в 2016 году погибло 62 человека. По мнению сотрудников, крушение лайнера произошло из-за ошибки пилотов.

Все случилось 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону. Во время посадки самолёта Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai воздушное судно начало резкое снижение на большой скорости. В результате самолет рухнул на взлётно-посадочную полосу аэропорта. Столкновение привело к полному разрушению судна и гибели 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

По словам специалистов, причина неудачной посадки — в сложных погодных условиях. За время полета пилоты предпринимали две попытки посадить самолет. Оба пилота имели опыт посадки в том аэропорту. Кроме того, допустимый минимум погоды соответствовал эксплуатационному минимуму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о кончине второго пилота самолета. Мужчина умер в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, причиной гибели стал сердечный приступ.

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