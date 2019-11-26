Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп

Фигуристка стала четвертой, кто продемонстрировал сложный элемент на льду.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Новостью поделился спортивный агент и вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян. Он отметил, что петербургской фигуристке Елизавете Туктамышевой удалось освоить четверной тулуп. Свои слова он подкрепил видеозаписью, на которой видно, как спортсменка исполняет элемент.

Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America. Первым элементом фигуристка выполнила тройной аксель, после каскад из двух тройных тулупов. На последнем судьи отметили Туктамышевой недокрут.