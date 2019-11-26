Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

До этого источники писали, что у футболиста травмы, которые мешают ему выходить на поле.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщают спортивные издания. Петербургский игрок Андрей Лунев в последнее время не принимает участие в матчах. Болельщики задаются вопросом: в чем же дело? До этого СМИ писали, что у него есть травмы и он проходит курс восстановления. Сейчас журналисты уверяют, что у голкипера есть проблемы с дисциплиной. Именно поэтому он перестал попадать в заявки.

Напоминаем, что Андрей Лунев летом стал участником скандала – его обвинили в том, что он в пьяном состоянии ругался с представителем авиакомпании «Россия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.