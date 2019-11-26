Киркоров продемонстрировал лысину и шокировал поклонников

Певец, которого все привыкли видеть с пышной шевелюрой, вдруг предстал в неожиданном образе.

Фотография появилась в сети несколько дней назад. Ей поделился на своей странице в Instagram фотограф Владимир Широков. На снимке Филипп Киркоров побрит наголо – такого не ожидал увидеть никто. Судя по тому, что на пальце виднеется отпечаток от обручального кольца, поклонники предположили, что фотография была сделана давно.

Многие отметили, что на снимке артист сам на себя не похож. Кто-то сравнил его с Райкиным, а кто-то убежден, что так Филипп Киркоров больше похож «на настоящего мужчину».

«Неожиданно и круто! Без пафоса и наигранности»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Андрей Малахов передразнил недавнюю истерику Киркорова. Мнения подписчиков, стандартно, разделились и в комментариях у шоумена начались новые затяжные бои.