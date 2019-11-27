Шумного парня вывели из дома на Товарищеском с перемотанной шеей

Шумного парня вывели из дома на Товарищеском с перемотанной шеей
К дому на Товарищеском приехала полиция и скорая. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга за жителем дома на Товарищеском проспекте приехали скорая и полиция. Мужчина заперся утром на балконе и громко орал.

Петербуржца забрали из дома 6 на Товарищеском проспекте. По словам очевидцев, полиция зашла внутрь со щитом и вышла с черной сумкой.

Следом за ними приехала скорая. Мужчину вывели из дома с перемотанной шеей. Соседи утверждают, что он много пил.

«Парень допился до белочки и поймал. Сосед мой. В итоге закрылся на балконе и орал, что его убить хотят и за ним гонится кто-то», — рассказал местный житель в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Сведения о здоровье мужчины не поступали. Куда его увезли, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропал охранник, увлекающийся моржеванием. Вещи мужчины нашли аккуратно сложенными на берегу Малой Невки.

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