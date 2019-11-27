КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

ФК «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за нецензурную кричалку в адрес нападающего петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбы в матче 17-го тура Премьер-лиги с «Уралом».

«Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит – игроков, судей или кого-то еще», — заявил глава КДК РФС Григорьянц, сообщает Sports.ru.

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.