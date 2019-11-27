Житель Петербурга получил условный срок за мошенничество на 1,8 млн рублей

Житель Петербурга получил условный срок за мошенничество на 1,8 млн рублей
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Pixabay

Куйбышевский районный суд приговорил жителя Петербурга к трем годам лишения свободы условно.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как полагает следствие, обвиняемый из корыстных побуждений, совершил хищение у потерпевшего денежных средств в размере более 1,8 млн рублей, путем обмана. Как сообщили в прокуратуре Петербурга, он сказал ему возможностях и намерениях повлиять на принятие любого решения в пользу потерпевшего компетентными должностными лицами из числа руководства СЗОТ СЗТУ ФТС России, что являлось заведомо ложной информацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Центр Развития и восстановления навыков вождения» Инны Потаповой. Её обвиняют в мошенничестве.

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