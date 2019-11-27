«Зенит» сыграет с «Лионом» в форме лазурного цвета

«Зенит» сыграет с «Лионом» в форме лазурного цвета
Матч состоится сегодня, 27 ноября. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» сыграет в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» в лазурной форме.

На официальной странице «сине-бело-голубых» в Twitter сообщается, что футболисты «Зенит» выйдут на поле в форме лазурного цвета.

«Сегодня играем в лазурном», — говорится в сообщении.

Матч состоится на «Газпром Арене» в среду, 27 ноября. Начало назначено на 20:55 по московскому времени.

Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера, из расположения сборной России он вернулся с травмой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

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