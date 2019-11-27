СКА объявил состав на матч с «Сочи»

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск. Фото: ХК СКА

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск. Фото: ХК СКА

СКА объявил состав на матч с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) .

В первую пятерку попали Александр Барабанов — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Антон Белов — Динар Хафизуллин.

Во второй сыграют: Дмитрий Кагарлицкий — Йоонас Кемппайнен — Василий Подколзин, Ярослав Дыбленко — Данила Галенюк.

В составе третьей пятерки — Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Антон Бурдасов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

В последней — Кирилл Марченко — Александр Дергачев — Евгений Кетов —Павел Кукштель, Артем Земченок.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Ярослав Аскаров. Магнус Хелльберг.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск.

Отметим, что СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 43 очка. «Сочи» находится на девятой строчке с 28 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).