За СКА в матче с «Сочи» дебютирует 17-летний вратарь-вундеркинд

За СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ впервые сыграет 17-летний вратарь Ярослав Аскаров.

Он проведет дебютный матч в лиге.

Аскаров считается сильнейшим вратарем своего поколения. Он выиграл несколько трофеев с юниорской сборной России. В 2018 году завоевал вместе с командой серебряные медали юниорского чемпионата мира.

В сегодняшним матче ворота СКА будет защищать Ярослав Аскаров. Магнус Хелльберг.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск.

Отметим, что СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 43 очка. «Сочи» находится на девятой строчке с 28 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце.