Из-за огромных пробок петербуржцы добирались пешком до Пулково

Из-за пробок в Петербурге люди были вынуждены пешком с багажом добираться до аэропорта Пулково.

«КАД стоит от ЗСД. Люди в аэропорт пешком идут», — пишет очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Движение на юге Петербурга парализовало днем 27 ноября. Автомобилисты в пробках винят открытие трассы М-11 и приезд гостей из столицы.

Пробки в основном наблюдались в Пушкинском, Невском, Московском и Фрунзенском районах.

Движение было затруднено на юге КАД от Пулковского шоссе до Вантового моста, на Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, Пулковском шоссе и других дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».