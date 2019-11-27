1,4 иностранцев не попали в Петербург по электронным визам

Пограничники отмечают, что туристы сами виноваты, так как неправильно заполняли данные при оформлении документа.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За два месяца электронные визы получили 32 тысячи человек – в основном из запрашивали жители Эстонии, Латвии, Германии, Финляндии и Франции. При этом около 4% людей не смогли попасть в город, так как на границе выяснялось, что они неправильно заполнили данные при оформлении визы. Также некоторые из них нарушали сроки пребывания.

С каждым месяцем людей, которые сталкиваются с проблемой, становится все меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ужесточения визового режима финских виз выдали на 22% меньше. В течение первых трёх недель ноября ведомство получило 29 тысяч заявлений.