После ужесточения визового режима финских виз выдали на 22% меньше

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают снижение количества желающих получить финский шенген.

В течение первых трёх недель ноября ведомство получило 29 тысяч заявлений на получение визы в Финляндию. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на три тысяч больше, сообщает портал 78.ru, ссылаясь на руководителя отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурге Юсси Палмена.

Сильное падение спроса на финские визы отмечалось также в сентябре 2019 года, когда было принято лишь 19 490 заявления. В 2018 году за сентябрь подали заявление 30 487 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые требования действуют с 1 сентября 2019 года. Теперь петербуржцам необходимо предоставлять полный комплект документов, включая билеты и бронь жилья, а также подтверждение финансовой состоятельности.