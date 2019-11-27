Путин обнял заплакавшую пенсионерку в Петербурге

На встрече с жителями Петербурга президент России Владимир Путин обнял заплакавшую пенсионерку.

Видео с этой сценой опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит», — написал журналист.

Увидев слезы пожилой женщины, Путин вернулся, выслушал проблему, связанную с ее дочерью и обнял.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов. Кроме того, российский лидер вручил награды в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге и посетил церемонию открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой 27 ноября. Он приехал в актовый зал здания Двенадцати коллегий СПбГУ, где прошла гражданская панихида.