В ЗВО рассказали о госпитализации суворовца

Уточняется, что никакого разрыва селезенки не было, так что ничего серьезного не произошло.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе Западного военного округа, сообщает «Фонтанка». Пресса писала, что суворовца госпитализировали с разрывом селезенки. Информацию официальные источники опровергли, отметив, что он получил травму во время тренировки по рукопашному бою, но ничего страшного – четверокурсник отделался ушибом и его жизни ничего не угрожает.

Напоминаем, что до этого говорилось, что молодой человек угодил в больницу в тяжелом состоянии. У него якобы диагностировали ушиб грудой клетки и разрыв селезенки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвинском районе водитель получил травмы в серьезном ДТП. «Lifan» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной и с двумя грузовиками. Водитель получил серьезные травмы.