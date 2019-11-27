Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра

Представители бизнесмена отрицают эту информацию, уверяя, что власти не сообщали о таком решении.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает РБК. СМИ писали, что Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, которое он получил два года назад за инвестиции в экономику страну. Представитель бизнесмена заверил, что ему никто не сообщал о лишении паспорта, так что данные ложные. Он также отметил, что сейчас на Кипр большое давление оказывает Америка, которая хочет лишить развитий российского бизнеса за пределами страны.

Напоминаем, что Олег Дерипаска является президентом Объединённой компании «Русал» и президентом En+ Group.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дерипаска подал в суд на министерство финансов США. Российский бизнесмен Олег Дерипаска требует отменить санкции, введённые против него в апреле прошлого года.