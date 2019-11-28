ВЦИОМ: 59% россиян заказывают доставку товаров

В Москве и Северной столице доставкой товаров пользуются больше половины жителей города: 78%. Но ежедневно услугой доставки пользуется лишь 1% россиян. Опрос был проведен 23 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

ВЦИОМ отметил, что каждый второй россиянин пользуется доставкой с разной периодичностью. Это число составило 59%.

67% респондентов, которые являются ежедневными пользователями Интернета и жителями крупных городов, чаще всего пользуются услугой доставки товаров.

Довольно часто россияне сталкиваются с мошенничеством при заказе, это отмечаю 16% проголосовавших. Но для 81% граждан доставка проходила успешно. 19% респондентов рассказали, что заказанный ими товар не пришел.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно результатам опроса, каждый четвертый житель России хочет переехать на постоянное место жительства в другой город.