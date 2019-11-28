В Шушарах почти не пользуются новой станцией метро

Новая станция петербургского метрополитена «Шушары» рассчитана на пассажиропоток в 60 тысяч человек. Однако в самые загруженные часы ей пользуются лишь около 4 тысяч.

По информации свидетелей, в наиболее оживленное время, 9:00-9:30 утра, в вагоне на «Шушарах» можно наблюдать одного-двух человек. При том, что на других станциях метрополитена в этот период придется постараться, чтобы влезть в поезд, а порой, даже чтобы просто попасть в вестибюль.

За первый месяц работы, с 3 октября по 3 ноября, станцией воспользовались 120 тысяч человек, в то время как на «Дунайской» и «Проспекте Славы», открытым одновременно с «Шушарами», за аналогичный период насчитывают 410 и 525 тысяч человек соответственно, пишет издание The Village.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что склад «СберЛогистики» расположится в Шушарах.