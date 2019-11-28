В Шушарах почти не пользуются новой станцией метро

В Шушарах почти не пользуются новой станцией метро
Вероятно, такие показатели связаны с местоположением станции, "Шушары" расположены в промзоне. Фото: Gazeta.SPb

Новая станция петербургского метрополитена «Шушары» рассчитана на пассажиропоток в 60 тысяч человек. Однако в самые загруженные часы ей пользуются лишь около 4 тысяч.

По информации свидетелей, в наиболее оживленное время, 9:00-9:30 утра, в вагоне на «Шушарах» можно наблюдать одного-двух человек. При том, что на других станциях метрополитена в этот период придется постараться, чтобы влезть в поезд, а порой, даже чтобы просто попасть в вестибюль.

За первый месяц работы, с 3 октября по 3 ноября, станцией воспользовались 120 тысяч человек, в то время как на «Дунайской» и «Проспекте Славы», открытым одновременно с «Шушарами», за аналогичный период насчитывают 410 и 525 тысяч человек соответственно, пишет издание The Village.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что склад «СберЛогистики» расположится в Шушарах.

метрополитен санкт-петербург шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Вконтакте» изменит подход к верификации профилей
Коммунальщики в Петроградском районе приступили к сносу дворика Нельсона
Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию «Симфонического кино»
КИО Петербурга ослабляет контроль за государственными предприятиями
В 2020 году в Ленобласти вырастет зарплатный минимум
ККИ проверил торговые автолавки: составлено 9 протоколов о правонарушениях
В Кемерово власти купили новогоднюю ёлку за 18 млн рублей
Фадеев раскрыл секрет известной песни его лейбла