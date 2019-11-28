В Петербурге утки стали замерзать во льду

В Петербурге утки стали замерзать во льду
Беспомощные птицы становятся легкой добычей для хищников. Фото: pixabay.com/

Каждый год с наступлением холодов учащаются случаи, когда птицы примерзают к поверхности воды в водоемах. Животные примерзают ко льду лапами и перьями и становятся добычей для ворон, кошек и собак.

За последние четыре дня холодной погоды жители Петербурга сообщили о 12 птицах, которые оказались в ледяной ловушке. Спасением животных занимается группа «Кошкиспас» в социальной сети «ВКонтакте».

Спасателям удалось вытащить 4 птицы из льда. Судьба остальных птиц остается неизвестна, потому что по прибытию спасателей их не оказалось в водоеме.

Служба по спасению животных просит жителей города сообщать о подобных случаях.

За одну только неделю в декабре 2018 года от смерти удалось спасти 11 водоплавающих животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы увеличится до 12 800 рублей.

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