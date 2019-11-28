Поезд с душем и сенсорными кранами впервые отправился в путь

Состав выехал из Москвы в Белгород. Он везет более 600 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на ФПК. Поезд, в котором есть души и сенсорные краны, отправился в свой первый рейс. Отмечается, что поезд сформирован так, чтобы в нем было не очень шумно, тепло и безопасно. Для удобства пассажиров в поезде есть холодильник, микроволновки, аппараты для фильтрации и подогрева воды, а также автоматы с едой и напитками. Люди смогут без проблем зарядить телефон, говорится в сообщении.

Также россиян заверили, что цены на билет в новые вагоны не будет выше прежних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет. Беспроводная система будет совместима с действующими стандартами связи 3G, 4G и 5G. Также данная система поможет в режиме настоящего времени управлять беспилотниками.