На Площади Мужества вернут подсветку дат «1941» и «1945»

Памятные даты вновь будут видны в любое время суток. Фото: Google Maps

Памятные даты вновь будут видны в любое время суток. Фото: Google Maps

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова памятные даты «1941» и «1945», установленные на крыше двух зданий на Площади Мужества, снова будут подсвечены.

С просьбой восстановит подсветку дат, важнейших не только для истории Великой Отечественной войны (ВОВ), но и истории России в целом, к градоначальнику обратился житель города. Петербуржец также мотивировал свою просьбу грядущим юбилеем — 75-летием Победы в ВОВ.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что Александр Беглов удовлетворил просьбу мужчины. Огромные цифры «1941» и «1945», расположенные на двух высотках в Выборгском районе Северной столицы, вновь будут видны в темное время суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 27 ноября, губернатор подписал закон, отменяющий налоговые льготы для производителей пальмового масла.