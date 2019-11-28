Петербуржцев, под видом продавцов белья обокравших пенсионерку, будут судить

Мошенники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: pixabay.com

Мошенники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: pixabay.com

Двое мужчин предстанут перед Василеостровским районным судом за кражу 35 тысяч рублей из квартиры пенсионерки, куда они попали обманным путем.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городской прокуратуры, петербуржцы позвонили в квартиру пострадавшей и представились продавцами постельного белья. Пожилая женщина пустила мошенников в дом.

Пока один из них рассказывал о преимуществах товара, другой отыскал в шкафу кошелек пенсионерки, в котором лежало 35 тысяч рублей. Недолго думая, мошенник взял деньги, а затем оба злоумышленника скрылись с места происшествия.

Оба участника преступления признаны виновными в краже, уголовное дело направлено в суд Василеостровского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспектор петербургского СИЗО обвиняется в попытке продать запрещенные вещества заключенным.