Петербуржцев, под видом продавцов белья обокравших пенсионерку, будут судить

Двое мужчин предстанут перед Василеостровским районным судом за кражу 35 тысяч рублей из квартиры пенсионерки, куда они попали обманным путем.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городской прокуратуры, петербуржцы позвонили в квартиру пострадавшей и представились продавцами постельного белья. Пожилая женщина пустила мошенников в дом.
Пока один из них рассказывал о преимуществах товара, другой отыскал в шкафу кошелек пенсионерки, в котором лежало 35 тысяч рублей. Недолго думая, мошенник взял деньги, а затем оба злоумышленника скрылись с места происшествия.
Оба участника преступления признаны виновными в краже, уголовное дело направлено в суд Василеостровского района.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспектор петербургского СИЗО обвиняется в попытке продать запрещенные вещества заключенным.