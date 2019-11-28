После обыска на посту ДПС на «Скандинавии» задержаны двое сотрудников ГИБДД

Обыски прошли в квартирах стражей порядка и на посту ДПС. После этого задержанных полицейских доставили в Следственный комитет.

О происшествии стало известно днем в четверг, 28 ноября. Обыски, в результате которых двое сотрудников ГИБДД были отправлены в Следственный комитет Ленинградской области, проходили на дорожном посту 131-го километра автодороги «Скандинавия», а также в квартирах подозреваемых.

Как пишет портал 47news, задержания могут быть связаны с делом Михаила Александрова, замглавы второго отдела УГИБДД Петербурга. Однако достоверной информации об этом на данный момент нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель начальника петербургского УГИБДД Михаила Александрова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. На данный момент суд отправил его в заключение на два месяца.