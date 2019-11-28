Мусоровоз на проспекте Ветеранов не довез груз до места назначения

На проспекте Ветеранов в Красносельском районе Санкт-Петербурга мусоровоз высыпал отходы прямо на проезжую часть.

Инцидент произошел в четверг, 27 ноября. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Автор публикации также поделился записью видеорегистратора, на которой видно, что, прямо в процессе движения, пухто мусоровоза открывается и все содержимое выпадает на дорогу.

Пользователи социальной сети с юмором отнеслись к ситуации. Некоторые посочувствовали водителю, явно не имеющему представления о произошедшем. «Новогоднее настроение, подарки, конфетти», — отреагировал один из комментаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелица BMW перекрыла Караванную, остановившись, чтобы зайти в магазин. Автобус не смог проехать, в связи с чем образовалась масштабная пробка.