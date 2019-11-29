Жители Петербурга пытаются спасти запертого в машине больше суток щенка

Зоослужба и полиция не могут помочь: оснований для вскрытия автомобиля нет. Фото: pixabay.com

Зоослужба и полиция не могут помочь: оснований для вскрытия автомобиля нет. Фото: pixabay.com

В Калининском районе прохожие заметили в салоне закрытой «Лады» черного щенка дворняги, который находится в автомобиле уже больше суток.

Неравнодушные граждане обратились к журналистам за помощью в четверг, 28 ноября. Обнаружили щенка прошлой ночью, в припаркованной возле дома №122/1 по Гражданскому проспекту «Ладе», однако решили, что хозяин вернется за ним позже. Тем не менее, больше суток пёс сидит в автомобиле без еды, воды и тепла.

Как пишет «Фонтанка», местные жители переживают, что с хозяином могло что-то случиться, в связи с чем он не может прийти за щенком. Нашедшие пёсика люди согласны забрать его на передержку, однако остается неясным, как вызволить щенка из авто. Предполагаемый владелец машины не отвечает на звонки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 ноября волонтеры спасли из Мойки второго за неделю кота. Животное забрал к себе заметивший его очевидец.