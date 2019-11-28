Российские бизнесмены заявили об ухудшении условий по сравнению с 90-ми

Согласно результатам опроса, 52% бывших и ныне работающих предпринимателей считают, что вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 1990-х годах.

Соответствующее исследование провели аналитический центр НАФИ и аудиторская компания PwC, сообщает РБК.

Большинство опрошенных считает, что ухудшение условий вызвано высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

При этом 42% тех респондентов, которые, наоборот, видят улучшения, связывают их с доступностью услуг, более прозрачными схемами ведения дел и отсутствием криминала.

Однако те и другие согласны, что по ряду параметров жизнь для бизнесмена в России стала лучше: в государстве стабильность, начинать свое дело теперь проще, кредиты стали доступнее.

Хуже сейчас дела обстоят с ценами на топливо и электричество, квалификацией наемных работников, покупательной способностью населения, уровнем коррупции.

Если раньше бизнесмены боялись убийства, физического насилия и угроз семье, то сейчас — тюрьмы, потери репутации и вынужденной эмиграции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против руководителей группы компаний « РОЛЬФ», в том числе основателя компании Сергея Петрова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.