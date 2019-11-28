В Роскосмосе объяснили, почему у Рогозина зарплата выше, чем у главы NASA

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна.

«NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — заявил руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Генпрокурор Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что за 2018 год на предприятиях “Роскомоса” и “Ростеха” пропало 1,6 млрд рублей. Деньги выдали на разработку и создание нового оружия и модернизацию производства. “Роскосмос” отвечает за космическую отрасль России, “Ростех” производит авиацию, электронику и оружие. Оборот первого предприятия в 2017 году достигал почти 27 млрд, второго — 1,6 трлн рублей.