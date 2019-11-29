В Петербурге растет спрос на коворкинги

В Городе на Неве откроют ряд коворкингов общей площадью в восемь тысяч "квадратов". Фото: pixabay

В Городе на Неве откроют ряд коворкингов общей площадью в восемь тысяч "квадратов". Фото: pixabay

В Петербурге появится больше новых «гибких» офисов, пользователями которых являются фрилансеры и частные предприниматели. Открытие новых коворкингов связано с увеличением спроса на них.

Как сообщает РБК, в следующем году в Городе на Неве откроют ряд коворкингов общей площадью в восемь тысяч «квадратов». В ближайшие два года площадь «гибких» офисов может увеличиться до 45 тысяч «квадратов.

Так, до конца следующего года в Петербурге должны открыть новые проекты Raum, «Офис М», Jensen Group, «Бестъ», а также коворкинги на территории бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина.

По мнению экспертов, повышение спроса на такие офисы связано с недостаточным количеством обычных офисов в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спрос на услуги коворкингов почти в 90 раз превышает предложение, выяснили эксперты.