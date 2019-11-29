Россияне стали чаще ночевать в финских гостиницах

Рождество и новогодние праздники в Финляндии - наиболее привлекательный вариант зимнего путешествия для многих туристов из разных стран. Фото: pixabay.com

Рождество и новогодние праздники в Финляндии - наиболее привлекательный вариант зимнего путешествия для многих туристов из разных стран. Фото: pixabay.com

За октябрь 2019 года в отелях Финляндии побывали 430 тысяч путешественников. Из них 46 тысяч — российские туристы.

По сравнению с октябрем прошлого года, количество желающих посетить Финляндию выросло на 12%. Лидируют в списке по-прежнему путешественники из России. За октябрь 2019 года их стало больше на 7%, и, в общей сложности, отечественные туристы занимают десятую часть всех приезжающих в Финляндию иностранцев.

Отметим, что в течение октября в гостиницах и отелях Финляндии остановились 46 тысяч россиян. При этом, пишет yle.UUTISET, количество туристов из Италии и Франции неожиданно выросло почти в два раза, на 46% и 43% соответственно.

Вероятно, в скором времени Финляндию вновь ждет наплыв туристов — приближается Рождество и Новый год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие дни срок оформления шенгенской визы в Финляндию будет увеличен.