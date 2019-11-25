В Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится

Те, кто подаст документы в период с 25 по 29 ноября, получат визы в период с 5 до 12 декабря. Фото: pixabay.com

Те, кто подаст документы в период с 25 по 29 ноября, получат визы в период с 5 до 12 декабря. Фото: pixabay.com

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге предупредило горожан, что получение финской визы теперь займет больше времени. Срок оформления шенгена увеличится до 13 дней.

Более длительный срок коснется документов, поданных на текущей неделе, с 25 по 29 ноября, и составит от 10 до 13 дней. Путешественники, обратившиеся в консульство 25 ноября получат визу уже 5 декабря. Однако в связи с праздничной датой 6 декабря, — День независимости Финляндии, — с 29 ноября изготавливать шенген будут до 12 декабря.

Кроме того, Генконсульство отмечает, что, в связи с ажиотажем перед новогодними праздниками, подавать документы на визу лучше заранее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ужесточения режима выдачи финских виз, спрос на них снизился на 22%. Упрощенный формат получения шенгена Финляндии перестал действовать 1 сентября 2019 года.