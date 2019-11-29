Врачей, доставших из пациента гигантский фаллос, привлекли к дисциплинарной ответственности

Бригаду медиков, спасших жизнь пациенту с огромным фаллосом в прямой кишке, обвинили в нарушении врачебной этики.

Специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности. Отметим, что попавший на операционный стол мужчина не имеет претензий к врачам, хотя и считает их поступок противоречащим морали. Кроме того, имя пострадавшего так и осталось тайной. Тем не менее, медики ответ за свои действия, пишет «Фонтанка».

Напомним, что мужчина, рисковавший умереть от болевого шока, поступил в петербургскую больницу 8 ноября. Проводившие операцию хирурги не удержались и запечатлели необычную находку: в прямой кишке пациента был гигантских размеров фаллос. Впоследствии фотографии утекли в Сеть.

Так или иначе, медики спасли жизнь мужчине, его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.