На Московском проспекте полиция задержала вооруженного водителя

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину на «Пор Кайен». При себе у него было огнестрельное оружие.

Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Стражи порядка остановили автомобиль возле одного из домов по Московскому проспекту, в котором, кроме 37-летнего водителя также находились два пассажира, 30 и 24 лет. Выяснилось, что за рулем элитной машины — безработный, а сам автомобиль числится в розыске как преступный транспорт и принадлежит 30-летней женщине.

Задержанных доставили в отделении полиции, где в ходе обыска изъяли у водителя пистолет и патроны в пригодном для использования состоянии. В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неизвестный грозил колпинским стражам порядка взорвать отделение полиции.