Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.

Так, в начале следующего года до версии Android 10 обновятся Galaxy Note 9 Series, Note 10 Series и S10 Series. Примерно в середине весны очередь дойдет до S9 Series, J Series, A Series, а также планшетов Galaxy Tab. Без апдейта останутся Fold, M Series, A50s, сообщает SamMobile.

Стоит отметить, что сроки могут меняться в зависимости от страны и до некоторых устройств обновление может «дойти» только осенью. Также добавим, что скорее всего, список еще будет дополняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold.