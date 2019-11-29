В Псковской области задержали 20,5 тонн куриного мяса из Франции

На автомобильном пункте «Убылинка», расположенном на российско-латвийской границе в Псковской области, сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при перевозке французского куриного мяса.

Должностные лица Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушения ветеринарного законодательства при проведении контроля 20,5 тонн мяса курицы. Партия следовала из департамента Дё-Севр (Франция) в Казахстан, сообщили в ведомстве.

Специалисты установили, что дата выработки товара, которая указана на упаковке, не соответствует сведениям из товаросопроводительной документации. Таким образом, на куриное мясо не было сертификата, подтверждающего его безопасность и происхождение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обеззаразили от личинок 24 тонны клементинов.