«Зенит» представил коллекцию одежды в честь чемпионства 1984 года

Купить свитеры можно в официальных магазинах клуба на "Газпром Арене" и по адресу Невский, 20. Фото: Twitter @fc_zenit

Купить свитеры можно в официальных магазинах клуба на "Газпром Арене" и по адресу Невский, 20. Фото: Twitter @fc_zenit

Петербургский футбольный клуб совместно с брендом Anteatеr разработал коллекцию фирменной одежды в честь победы на чемпионате 1984 года.

Линейку спортивных вещей презентовали в пятницу, 29 ноября, в официальном twitter-аккаунте сине-бело-голубых. На фотографиях представлены свитеры с расстегивающимся воротником, выполненные в глубоких сине-бело-голубых тонах.

Пресс-служба клуба отмечает, что на создание коллекции «Зенит» и Anteater вдохновило чемпионство команды в 1984 году. Приобрести экземпляр можно будет уже с 1 декабря, в день встречи петербургских футболистов со «Спартаком», которая пройдет на «Газпром Арене» в рамках 18-го тура РПЛ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с поста главного тренера британского футбольного клуба «Арсенал» ушел Унаи Эмери. Его уволили из-за печальных результатов команды в текущем сезоне.