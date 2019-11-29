Семь петербургских ресторанов вошли в мировой гид по заведениям

Некоторые петербургские рестораны и раньше попадали в поле зрения Restaurant Magazine, такие как El Copitas, Harvest и "Кококо". Фото: pixabay.com

Некоторые петербургские рестораны и раньше попадали в поле зрения Restaurant Magazine, такие как El Copitas, Harvest и "Кококо". Фото: pixabay.com

Авторитетный международный рейтинг, составленный Restaurant Magazine, рассказывает 1600 лучших заведений в 75 странах мира.

В российский раздел 50 Best Discovery попал и Санкт-Петербург. Так, британское издание советует гурманам посетить El Copitas и рестораны Harvest, Tartarbar, проект Duo Gastrobar Дмитрия Блинова, ресторан русской кухни «Кококо» Матильды Шнуровой, а также Bourgeois Bohemians и Birch.

Всего путеводитель по лучшим заведениям России насчитывает семнадцать ресторанов и баров. Оставшиеся десять находятся в Москве. Гид включает в себя краткое описание концепции заведения, а также средний чек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург получил престижную турецкую Международную туристическую премию в номинации «Ведущее городское культурное направление мира».