Водонаева ответно «проехалась» по внешности Бородиной

Водонаева ответно &#171;проехалась&#187; по внешности Бородиной
Поклонники рассчитывают на "разнос" Бородиной. Фото: Instagram @alenavodonaeva

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала внешность своей бывшей подруги, ведущей проекта Ксении Бородиной, в отместку за её нелестный выпад в сторону Алёны.

В недавнем интервью Ксения рассказала, что считает Водонаеву предательницей, поскольку та продала журналистам информацию о беременности Бородиной. Вероятно, это очень задело самолюбие экс-участницы телестройки. Звезда не замедлила с ответной колкостью.

«Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?», — написала Водонаева в своем аккаунте Instagram. Алена упомянула не только внешность, досталось и карьере бывшей подруги: «Говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься», — недвусмысленно высказалась Instagram-львица.

Водонаева пообещала посмотреть интервью полностью и после прокомментировать в своем telegram-канале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчиков Дарьи Пынзарь возмутило её злоупотребление фотошопом.

алена водонаева дом-2 инстаграм ксения бородина сплетни шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На двух путепроводах на «Коле» перекроют две полосы
У россиян начали воровать деньги через банковские приложения
На КАД возле Вантового моста вспыхнул микроавтобус: собралась пробка
Семь петербургских ресторанов вошли в мировой гид по заведениям
Бизнесмен арендовал питерскому DJ оборудование, а тот заложил его за микрокредит
Дома Петербурга оборудовали «холодными чердаками»
В ДНР приняли закон о госгранице
Пять автомобилей и автобус столкнулись на Комсомольской