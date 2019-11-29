Водонаева ответно «проехалась» по внешности Бородиной

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала внешность своей бывшей подруги, ведущей проекта Ксении Бородиной, в отместку за её нелестный выпад в сторону Алёны.

В недавнем интервью Ксения рассказала, что считает Водонаеву предательницей, поскольку та продала журналистам информацию о беременности Бородиной. Вероятно, это очень задело самолюбие экс-участницы телестройки. Звезда не замедлила с ответной колкостью.

«Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?», — написала Водонаева в своем аккаунте Instagram. Алена упомянула не только внешность, досталось и карьере бывшей подруги: «Говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься», — недвусмысленно высказалась Instagram-львица.

Водонаева пообещала посмотреть интервью полностью и после прокомментировать в своем telegram-канале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчиков Дарьи Пынзарь возмутило её злоупотребление фотошопом.