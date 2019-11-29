Главный тренер «Динамо» прокомментировал слова Дзюбы о войне между клубами

Он отметил, что его радует настрой «Зенита» перед предстоящим матчем.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Своим мнением поделился Доменико Тедеско, главный тренер московского «Спартака», сообщают РИА Новости. Он, комментируя слова Артема Дзюбы, заверил, что для «Динамо» встреча с «Зенитом» тоже важна, так что «горячий настрой» ему знаком. Тедеско также отказался ценить всю команду по одному нападающему – он напомнил, что в «Зените» много футболистов, а Дзюба – лишь один из них. При этом главный тренер не отрицает, что «сине-бело-голубой» хорошо проявляет себя на поле.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Динамо» состоится 6 декабря. Известно, что главный арбитром станет Виталий Мешков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хавбек «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиасом». Напомним, что полузащитник повредил колено во время матча с «Динамо». К сожалению, не обошлось без хирургического вмешательства, но на данный момент спортсмен почти в форме.