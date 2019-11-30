Семак: «Спартак» играет строже в обороне

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака».

«Сейчас они играют строже в обороне. Может быть, главный тренер москвичей Доменико Тедеско выпустит других игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Могу только догадываться об этом», — сказал Семак, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Отметим, что «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в своем активе 39 очков. «Спартак» занимает шестое место с 22 очками. Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря. Начало в 19:00 мск.

Добавим, что «Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая начнется в 19:00 мск. Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе. Продолжить выступление в Лиге чемпионов поможет команде победа над французским «Лионом» ближайшей весной.