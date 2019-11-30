Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд.

«Иногда футбол — это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня», — написал тренер в своём Instagram.

В последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений подряд.

Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.