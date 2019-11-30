Петербургские автомобилисты по ошибке заезжают на М-11 и платят деньги за проезд

Петербургские автомобилисты по ошибке заезжают на М-11 и платят деньги за проезд
Автомобилисты по ошибке заезжают на М-11. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

После открытия новой трассы М-11 «Нева» многие автомобилисты в Петербурге начали путать съезд с КАД на платную трассу и съезд на Пулковское шоссе.

В Петербурге местные водители начали жаловаться, что зачастую случайно заезжают на недавно открытую платную трассу. Отметим, что съезд на М-11 теперь находится там, где раньше находился съезд на Пулковское шоссе.

По словам владельцев машин, новые знаки на дороги не помогают справиться с привычкой. Заплутавшим водителям приходится делать большой крюк, заплатив 40-50 рублей, в зависимости от способа оплаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД и ЗСД установят больше камер из-за открытия трассы М-11. Предполагается, что теперь транспортный поток на КАД и ЗСД значительно увеличится.

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Петербургские автомобилисты по ошибке заезжают на М-11 и платят деньги за проезд
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