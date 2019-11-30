На Весенней улице появился стрит-арт, посвященный «черной пятнице»

Петербургский художник украсил здание на Весенней улице в Красногвардейском районе стрит-артом, посвященным дракам за дешевые товары на «черную пятницу».

Художник под псевдонимом РЧЕС НОЛЬ опубликовал в соцсетях свою работу, на которой изображены двое борцов, которые дерутся за телевизор. Он отметил, что после Всемирного дня отказа от покупок прошла всего неделя, хотя он и не так популярен в России, как день распродаж.

Граффитчик считает, что если бы скидки в «черную пятницу» были более привлекательными, то в российских торговых центрах были бы такие же драки, как и на его стрит-арте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты рассказали, какие ошибки чаще всего совершают россияне в «черную пятницу».