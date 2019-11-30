Главу полиции Тихвина нашли мертвым в Ленобласти

Главу полиции Тихвина нашли мертвым в Ленобласти
Замначальника ОМВД по Тихвинскому району скончался в деревне Астрачи. Фото: Baltphoto

Заместитель начальника ОМВД по Тихвинскому району Роман Карманов скончался в возрасте 44 лет в Бокситогорском районе Ленобласти. В правоохранительных органах он проработал 25 лет.

Тело замначальника ОМВД по Тихвинскому району было найдено в частном доме в деревне Астрачи в Бокситогорском районе. Мужчину нашел его коллега. На теле Карманова не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной информации, он умер естественной смертью.

Сегодня у Карманова должен был быть первый рабочий день после отпуска. Коллеги забили тревогу после того, как он не пришел на работу. До него также пытались дозвониться, но он не отвечал на звонки, сообщает 47news.

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